Il calciatore Hulk sposa la nipote dell’ex moglie le foto del matrimonio scatenano l’ira della famiglia di lei | È Giuda una donna crudele e manipolatrice

Gli appassionati di calcio lo ricorderanno per la sua lunga militanza ai portoghesi del Porto o ai russi dello Zenit San Pietroburgo, ma anche per la forza con cui calciava il pallone. Tanto che spesso è stato oggetto di meme sui social, con i portieri che, durante gli allenamenti, scappavano quando era lui a battere una punizione o un rigore. Ora, però,brasiliano di 38 anni, è tornato a far parlare di sé. Ma per questioni extra calcistiche. Lo scorso 7 gennaio, infatti, l’attaccante brasiliano, oggi in forza all’Atletico Mineiro, si èto, per la seconda volta, dicendo sì alla sua compagna, Camila Angelo. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano. Se non fosse che laaltri non è che laprimadel, Iran Angelo. E la sceltacoppia non è stata molto gradita dallaneo-sposina, che ha etichettato lacome “, una, traditrice e”.