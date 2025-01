Ilgiorno.it - I Frogs riportano la palla ovale allo stadio Mari. Tra febbraio e marzo le partite di football

Legnano si prepara a ospitare un evento sportivo di grande rilievo: il ritorno della squadra diamericanonello storicoGiovanni. Lunedì, alle 11, nella sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, si terrà una conferenza stampa per annunciare ufficialmente le trepreviste tra. All’evento parteciperanno l’assessoreSport Guido Bragato, il presidente della commissione Sport Letterio Munafò, Ettore Guarneri e Matteo Guarneri, rispettivamente presidente e general manager dell’AftLegnano Asd, e Alfonso Costantino, presidente dell’Academy Legnano, attuale gestore dello. I, storica squadra che ha scritto pagine importanti nella storia delamericano italiano, si preparano a riaccendere l’entusiasmo per questo sport in città.