Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte | Folorunsho-Marì ci siamo Enrique è ancora un sogno

Firenze, 10 gennaio 2025 - Al Viola Park ormai attendono solo il van che portia Firenze. La giornata di ieri sembrava quella buona, invece c'è stato un nuovo stop imposto da Antonio Conte, che per lasciar partire il centrocampista voleva la certezza del sostituto. In questo senso il nome buono è quello di Philip Billing, centrocampista tuttofare del Bournemouth, salito alla ribalta dopo le complicazioni per Casadei e le alte richieste dell'Empoli per Fazzini. Insomma, un aspetto che non riguarda lae i suoi tifosi, ma per veder sbarcare 'Folo' in città c'era biche qualcuno prendesse il suo posto. A livello di trattativa tutto già impostato, con Pradè che ha concesso al Napoli anche 1 milione di prestito oneroso, mentre il riscatto è fissato a 8 milioni di euro più qualche bonus.