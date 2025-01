Effetto Sala sui sondaggi, Meloni supera il 30%, cresce anche il Pd, giù M5s

Leggi su Open.online

Che unsuici sarebbe stato era atteso, ma con la liberazione della reporter Cecilia, Giorgiataglia un traguardo di consenso che finora era mancato: farre a Fratelli d’Italia la soglia del 30%. Rispetto alo del 10 dicembre, infatti, FdI arriva ora al 31,5% stando alla rilevazione realizzata da Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani. Le domande sono state raccolte dopo la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio e all’indomani della liberazione della giornalista arrestata in Iran, Cecilia.Come stanno gli altriil Partito democratico sale, ma di molto meno, passando dal 24% al 24,3%. Il Movimento cinque stelle scende ancora e va al 10% (perde l’1,4%), Forza Italia e Lega si tallonano: al momento FI, in leggerissima crescita, è al 9,2%, la Lega è invece al 9%.