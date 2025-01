Thesocialpost.it - Terremoto, scossa fortissima: magnitudo 5.8

Un forteha scosso El Salvador, provocando panico tra i residenti della capitale San Salvador, che si sono riversati nelle strade in cerca di sicurezza. Il servizio geologico statunitense (USGS) ha registrato unadi 5.8, con epicentro localizzato a 9 km a est di Acajutla e a una profondità di 95 km.Il ministero dell’Ambiente del Paese ha confermato che il sisma è stato rilevato lungo la costa pacifica, precisamente a sud-ovest di Santa Ana. Al momento, non sono stati segnalati danni né vittime, ma la popolazione rimane in stato di allerta per eventuali scosse di assestamento.L’episodio ha riportato alla mente la vulnerabilità sismica di El Salvador, situato lungo la cintura di fuoco del Pacifico, una delle aree più attive al mondo dal punto di vista geologico. Le autorità continuano a monitorare la situazione e invitano i cittadini a seguire le indicazioni ufficiali per garantire la sicurezza collettiva.