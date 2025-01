Agi.it - Stop alle trasferte per i tifosi della Capitale. Insorge il club di Montecitorio

AGI - "Il divieto per ledeiromani per il prossimo mese è incomprensibile e immotivato". Il Palazzo, deidopo la decisione di oggi delle autorità per i sostenitori di Roma e Lazio, alla luce dei fatti dell'ultimo derbye sono Paolo Cento e Gianluca Caramanna, presidente e vicepresidente del Roma, a prendere posizione. "Le- spiegano l'ex deputato Verde e il deputatoLega - sono un momento di passione popolare che coinvolge sempre più famiglie e giovani e rappresentano, in un calcio sempre più piegato agli interessi del business, una delle cose più belle e positive". "Peraltro - osservano ancora - il derby si è svolto per la grande maggioranza deiin una condizione di festa senza particolari problemi di ordine pubblico".