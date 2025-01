Lanazione.it - Scuola, raccolta fondi per gestire il giardino del Dagomari

Prato, 9 gennaio 2025 – “Siamo i rappresentanti dei genitori del Consiglio D’Istituto dellaPaolodi Prato – scrivono su Michela , Endrio , Cristiana e Carlo -. Come rappresentanti dei genitori, per poter aiutare laeconomicamente i progetti green e il suo ormai esteso, assieme alle attività didattiche ad esso connesse (su tutte un’agricoltura sostenibile svolta da studenti con disabilità) abbiamo pensato di aprire una. Pertanto, proprio per raggiungere questi fini, ci siamo posti l’obiettivo di raccogliere 5000 euro per aiutare laa mantenere ilper i prossimi 5 anni”. Parte dunque un crowdfunding per la manutenzione del. Un impegno collettivo per proseguire nella sistemazione degli spazi esterni dell'IIS: i rappresentanti dei genitori eletti nel consiglio d'istituto chiamano agli studenti e le famiglie e aprono un crowdfunding per raccogliereche saranno utilizzati per l'acquisto di materiali e forniture necessarie per proseguire nei lavori di sistemazione degli spazi verdi dell'IIS, iniziati grazie al PON Edugreen.