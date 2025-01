Tuttivip.it - “Perché è uscita davvero”. Il colpo di scena di Jessica e il motivo che sciocca il Grande Fratello

La puntata dell’8 gennaio 2025 diha riservato un inaspettatodi. Dopo giorni di tensioni crescenti, Alfonso Signorini ha finalmente svelato il provvedimento deciso dagli autori per le concorrenti Helena Prestes,Morlacchi e Ilaria Galassi, coinvolte in accese litigate che hanno infiammato la Casa. Tra insulti e un gesto grave da parte di Helena – il lancio di un bollitore contro– la produzione ha deciso di lasciare al pubblico il compito di stabilire le sorti delle tre inquiline, inserendole tutte al televoto assieme ai nominati di giornata.Tuttavia, questa decisione, che molti hanno percepito come un “lavarsi le mani”, non è stata accolta bene daMorlacchi. La cantante, profondamente delusa, ha deciso di abbandonare immediatamente il gioco, annunciando in diretta il suo ritiro spontaneo.