Nuovo format per il Paestum wine fest 2025?che ritorna dal 4 al 6 maggio con i più grandi nomi del mondo del vino

Si rimette in moto la macchina organizzativae annuncia ufficialmente le date per l’apertura della 14esima edizione delival del fare business. L’appuntamento, già inserito nell’agenda dei più performanti operatori di settore e dei più influenti comunicatori deldele degli spirits, è stato fissato dal 4 al 62025, una tre giorni che andrà ufficialmente a riaprire le porte del NEXT – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio, storica location della maniazione a Capacciodi Salerno. Un’occasione che riunirà le personalità più autorevoli del panorama specializzato neldele comunicazione per fare business con le migliori cantine italiane nel più grande salone del Centro e del Sud Italia.si rinnova e cambia pelle, concentrando incontri tra professionisti, operatori di settore e appassionati nelle giornate di domenica, lunedì e martedì per offrire un’occasione più settorializzata al confronto e alla connessione tra i professionisti dele del food.