Mister Movie | Incendi devastano Los Angeles | Mark Hamill e altre celebrità costrette a evacuare

Il celebre attore, noto per il ruolo di Luke Skywalker in Star Wars, è tra le numerose personalità colpite dai violentiche stanno devastando Los. La sera del 7 gennaio 2025,ha aggiornato i fan tramite Instagram, confermando che lui, la moglie Marilou York e il loro cane Trixie sono riusciti a mettersi in salvo, ma solo per un soffio.Un’evacuazione rischiosa e ricordi del 1993class="wp-block-heading">ha descritto la fuga da Malibu come un’esperienza angosciante, conattivi su entrambi i lati della strada mentre raggiungevano la Pacific Coast Highway. Attualmente si trova al sicuro nella casa di sua figlia Chelsea a Hollywood. L’attore ha paragonato la gravità di questia quelli del 1993, quando le fiamme distrussero oltre 350 case e causarono la morte di due persone.