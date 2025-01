Lettera43.it - Libano, il generale Joseph Aoun è il nuovo presidente della Repubblica

Il, comandante delle forze armate dal 2017, è stato elettolibanese, rompendo un’impasse istituzionale che durava da oltre due anni., che appartiene alla comunità cristiana maronita come previsto dal Patto nazionale libanese, è stato eletto alla seconda tornata, quando era sufficiente una maggioranza semplice di 65 voti sui 128 disponibili. In precedenza, ilaveva mancato di ottenere la maggioranza qualificata di due terzi richiesta nella prima votazione.Congratulazione aleletto Capo dello Stato libanese. Un amico dell’Italia, sarà un’autorevole guida per un Paese importante e cruciale come il. Una figura chiave per la pace in Medio Oriente.— Antonio Tajani (@AntonioTajani) January 9, 2025Chi è, illibanese, il 14esimo comandante dell’esercito libanese, è noto per il suo ruolo nel mantenimentostabilità delle forze armate durante la crisi economica esplosa nel 2019.