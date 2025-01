Ilrestodelcarlino.it - ‘Le parole di Asc’, domani l’incontro in biblioteca

Si terrànell’aula magna dellaMalatestiana con inizio alle 9.30,‘Ledi Asc: abbiamo diritto alla Pace’ giunto alla sua seconda edizione. L’iniziativa è organizzata da Asc - Arci Servizio Civile Cesena aps, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Cesena, in occasione del 77° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata il 10 dicembre 1948.aperto alla partecipazione degli operatori volontari del servizio civile universale e regionale attualmente in servizio nei progetti di Asc Cesena rappresenta un momento di riflessione a 360 gradi su questi temi. Inoltre sono previsti gli interventi di: Cristina Lentini, Centro per la Pace di Cesena; Domenico Palazzi, operatore dell’Asp di Cesena Valle Savio; Giorgia Macrelli, assessora alle politiche giovanili, pace e solidarietà del Comune di Cesena; Rosario Lerro, presidente nazionale Arci Servizio Civile Aps.