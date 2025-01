Ilnapolista.it - Kvaratskhelia, il Napoli chiede almeno 80 milioni. Poi, con quei soldi, su Frattesi o Pellegrini (Sky)

è l’argomento di giornata. Il suo possibile addio algià a gennaio ha agiato tutte le redazioni sportive, italiane ed europee. Su Sky Sport sono convinti che il prezzo fissato dalper lasciarlo andare si aggira intorno agli 80, escluse contropartite tecniche. A parlarne è Francesco Modugno, molto vicino alle vicende di Castel Volturno.non è più intoccabile nelLe parole di Modugno a Sky:«Kvara non è più intoccabile e ha un prezzo che possiamo stimare intorno agli 80senza contropartite tecniche . Ha un acquirente, il Psg che già aveva tentato il georgiano l’estate scorsa. Un Kvara un po’ ai margini in questo momento. La proposta del Psg evidentemente può svilupparsi, c’è un discorso aperto con il. In questo momento si sta cercando una convergenza.