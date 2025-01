Gamberorosso.it - Gualtiero Marchesi, ecco chi è il maestro indiscusso della cucina italiana (con le sue polemiche più famose)

Era il 1977 quandoapriva il suo ristorante a Milano. La sua parabola, però era iniziata prima: con l'apprendistato nell'attività di famiglia, la vocazione per la musica poi schiacciata dalla passione per lae il desiderio di formarsi alla corte dei grandi nomi francesi - già quarantenne e padre di famiglia – dove diede forma a quel pensiero che avrebbe rivoluzionato la, nella tecnica (come nelle cotturecarne, finalmente al rosa) e nella teoria. Tutto questo prima chefosse, prima che trasformasse un insieme di cucine regionali in una costellazione di sapori e pensieri che poteva prendere un po' ovunque le sue suggestioni, dalle tradizioni locali, certo, ma anche e soprattutto dal mondo che si muove fuori dalle porte dei ristoranti, l'arte (Pistoletto, Burri, Pollock) e le altre tradizioni del mondo (Giappone soprattutto).