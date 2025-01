Ilfattoquotidiano.it - Fuga da Israele a causa della guerra: negli ultimi due anni gli emigrati hanno superato gli immigrati. “Non succedeva dagli Anni 80”

Sono 82mila gli israeliani chelasciato il Paese nel 2024. E per la seconda volta da decenni, proprio come nel 2023, il saldo migratorio netto del Paese è negativo: sono più le persone che emigrano dal Paese che quelle che vanno a viverci. Un trend che cozza col concetto di Aliyah, ossia il ritorno degli ebreidiaspora verso la madre terra, che i governi succedutisicercato di alimentare anche con la cosiddetta legge del ritorno che riconosce la cittadinanza a chiunque dimostri una discendenza ebraica. I dati, elaborati dall’Israel Central Bureau of Statistics (CBS), sono stati pubblicati dall’agenzia di stampa israeliana Ynet News: “Nell’anno appena trascorso il saldo tra il numero di individui che si sono trasferiti ine quelli che invece sonoè negativo e riflette un calo di 18mila persone”.