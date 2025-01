Fiamme Gialle arrivano 28 nuovi atleti arruolati | Mangione e Sito in gialloverde

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia – Sono entrati a far parte dei Gruppi Sportivi delle28giovani talenti, vincitori della procedura di selezione grazie ai risultati conseguiti in ambito nazionale e internazionale. Tra le novità più importanti di quest’anno, l’inserimento tra le discipline a concorso del Taekwondo, con l’arruolamento di Angelo(già Campione Mondiale juniores) e Ilenia Matonti (bronzo agli europei under 23 ed olimpionica a Parigi), e, nell’ambito del tiro con l’arco, della specialità dell’arco olimpico, con l’incorporamento di Matteo Borsani, plurimedagliato ai campionati mondiali ed europei di categoria.Tra gli altrientrati a far parte della famiglia, spiccano il velocista Luca, vincitore di due medaglie d’argento nelle staffette 4×400 e 4×400 mista agli Europei dica leggera di Roma ’24 e finalista ai recenti Giochi Olimpici di Parigi, ed il nuotatore Carlos D’Ambrosio, bronzo nella staffetta 4x200m stile libero ai recentissimi mondiali in vasca corta di Budapest.