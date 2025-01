Ilfattoquotidiano.it - Cecilia Sala, Calabresi: “Non ha dormito per l’emozione. Abbiamo registrato il podcast in cui racconta i giorni di isolamento”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ho trovatostanca, ha bisogno di riposare.un episodio del suoStories, che uscirà tra un’ora, in cuicome ha vissuto questo periodo, idi. La cosa più difficile per lei è stata il silenzio, non poter parlare con nessuno. Questa esperienza l’ha provata emotivamente, ma è pronta a tornare al lavoro“. Queste le parole di Mario, direttore di Chora Media, lasciando la casa dia Roma. Il giornalista ha rassicurato sullo stato di salute della reporter, spiegando che, nonostante le difficoltà affrontate durante l’è serena e determinata a riprendere il suo lavoro. “Non intende fare dichiarazioni pubbliche, ma ha riflettuto molto su quanto accaduto”, ha aggiunto.L'articolo: “Non haper