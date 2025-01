Oasport.it - Voluntari 2005-Scandicci oggi in tv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Apre la due giorni dila trasferta della Savino del Bene sul campo delle rumene del, valida per la quinta giornata dei gironi. Non sarà una passeggiata per la squadra di Gaspari che già all’andata fece fatica a superare le rivali in due set sui tre giocati e che arriva dalla rocambolesca e soffertissima vittoria sul campo di Perugia sabato sera in campionato. Punteggio pieno finora perin, nonostante avversarie di rango e finalmente la possibilità per Gaspari di schierare la formazione migliore senza il patema per le italiane in campo.Dall’altra parte c’è una delle squadre di Bucarest, ilche occupa al momento il secondo posto nella graduatoria del massimo campionato rumeno con 35 punti all’attivo, uno in meno della capolista Rapid Bucarest, con 11 vittorie e 3 sconfitte.