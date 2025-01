Ilgiorno.it - Via al corso di formazione per baby-sitter

Via aldiper, iscrizioni fino al 17 gennaio: 30 ore (dal 7 al 22 febbraio) e un albo in arrivo al quale le famiglie potranno attingere per scegliere personale qualificato. Pioltello restituisce "professionalità a un mestiere delicato per il quale non è previsto un perobbligatorio", spiega il Comune, che invece ha scelto di metterlo in campo. Al registro potranno accedere anche i genitori di Rodano. Vimodrone e Segrate. Per Mirko Dichio, assessore pioltellese ai Servizi sociali, "l’iniziativa sostiene l’autonomia di mamme e papà e la possibilità di conciliare casa e lavoro". Alle lezioni possono partecipare giovani fra i 18 e i 35 anni. Per aderire bisogna chiamare lo 02-80011921 (martedì dalle 9 alle 13; giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30). Organizza Futura, l’azienda municipale del welfare.