Nerdpool.it - TOPOLINO presenta “I pionieri del volo raccontati da Topolino” – Disponibile da oggi con il numero 3607

Leggi su Nerdpool.it

Pronti a decollare: Panini Comicsun nuovo TopoLibro da collezione davvero imperdibile interamente dedicato aidel. Il volume raccoglie alcune memorabili avventure disneyane che raccontano il coraggio dei primi intrepidi piloti e le avventurose trasvolate del secolo scorso. Arricchito dalla prefazione di Davide Morosinotto – scrittore vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 – Ideldain edicola, in fumetteria su Panini.it con(da mercoledì 8 gennaio).e Orazio in: Il primonon si scorda mai, scritta da Sergio Cabella e disegnata da Fabrizio Petrossi, apre il volume, seguita da altre appassionanti avventure come De Topis e l’infinita scommessa volante ee Gancio in: La vita è un’acrobazia, sceneggiate dallo stesso Cabella per i disegni di Luca Usai, Ildi Paperina O’ Fly, scritta da Claudia Salvatori e disegnata da Comicup Studio, e alcune spassose autoconclusive.