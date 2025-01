Ilrestodelcarlino.it - Superiori, la rivoluzione del 4+2. Moda, turismo, enogastronomia. Quattro istituti pronti a settembre

Fioccano le domande per sperimentare la riforma del 4+2 nei tecnici e professionali. Fioccano perché, nel 2024, le richieste inviate al Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) per cimentarsi nella novità voluta dal ministro Giuseppe Valditara, stavano a zero. Con due bocciature: Iis Aldini Valeriani e Iis Belluzzi Fioravanti. Bocciature che, peraltro, si sono ripetute pari pari. Ora, invece, a spedire al Mim entro il 14 gennaio il plico corposo sono almenodell’area metropolitana: Iis Luxemburg (foto), Ipsas Aldrovandi Rubbiani in tandem con il Cpia cittadino (Centro per l’istruzione degli adulti), Itcs Salvemini a Casalecchio e Iis Scappi di Castel San Pietro. Da notare che allo Scappi, a, parte il primo liceo del Made in Italy del territorio. "Abbiamo colto questa opportunità", ribadiscono entusiasti i presidi che hanno lavorato con i loro docenti per mettere a terra il 4+2, dandogli gambe in attesa del semaforo verde ministeriale per entrare in classe già a