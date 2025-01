Ilfattoquotidiano.it - Rino Tommasi, la boxe oltre il tennis: dalle riunioni a Roma all’intuizione su Mike Tyson, le sue telecronache diventate pietre miliari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La, anzi “la grande” perché così si chiamava la sua iconica trasmissione tv anni Ottanta, è stata una delle sue principali passioni sportive, insieme al. Nel pugilato però, scomparso oggi a 90 anni (ne avrebbe fatti 91 a febbraio), è stato protagonista anche in prima persona e non “soltanto” come giornalista.iniziò a organizzareda giovane, risultando attivo già dalla fine degli anni Cinquanta acon la I.T.O.S. Nelle sue serate, a bordo ring del PalaEur e del Palazzetto dello Sport, non mancavano mai personaggi famosi del mondo dello spettacolo o di altri sport, si potevano incontrare infatti uomini del calibro di Walter Chiari, Marcello Mastroianni e Francisco Lojacono. Il mediomassimo Giulio Rinaldi, molto amato dal pubblicono, è stato sin da subito uno delle vedette per i main event, compresa la vittoria sul vecchio Archie Moore.