Universalmovies.it - Oscar 2025 | Jane Campion elogia Vermiglio di Maura Delpero

Iniziano in questi giorni le votazioni dei membri dell’Academy per scegliere le cinquine degli, e la regista Premioin una lettera aperta -pubblicata su Vanity – hato l’italiano, il film diretto dae in lista come miglior film in lingua straniera.è uscito nelle sale statunitensi il 25 dicembre 2024, distribuito da Sideshow e Janus Films.La regista, vincitrice di due Premiha dichiarato apertamente il suo sostegno nei confronti di, film italiano designato alla nomination come miglior film in lingua straniera per gli.Il viaggio di, secondo film diretto da, è iniziato a settembre scorso con la vittoria del Leone d’Argento alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, proseguendo per Toronto e gli altri festival in giro per il mondo dove ha ottenuto ottimi riscontri da parte di pubblico e critica.