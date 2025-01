Amica.it - Nicole Kidman, 57 anni: la schiena nuda sul red carpet è un bijoux

In occasione dell'evento The National Board of Review Gala,ha scelto un look elegante e sensuale.L'attrice ha optato per un abito in velluto della collezione A/I 2014 di Jean Paul Gaultier, caratterizzato da una profonda scollatura sulla. A impreziosire ulteriormente il dorso, una serie di perle disposte a cascata.ha completato l'outfit con pump di Christian Louboutin e gioielli Messika. L'attrice ama puntare su abiti sensuali. Ai Golden Globe 2025 ha scelto una creazione monospalla di Balenciaga con linea a tunica eci ha ricordato che la sensualità parte da chi la sfoggia.