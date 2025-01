Calciomercato.it - “Meno affidabile”: Cambiaso ha ‘perso’ la Juventus

L’esterno bianconero vive un momento di appannamento e la scelta di Thiago Motta appare chiara: non è più titolareDa insostituibile e tuttofare a riserva. È la parabola vissuta nell’ultimo mese da Andrea. Il 24enne le ha giocate praticamente tutte, schierato da Thiago Motta lì dove ce n’era bisogno. Terzino, destro o sinistro, ma anche mezzala e esterno alto: l’uomo ovunque nei primi mesi di stagione per la.“”:hala(LaPresse) – Calciomercato.itA dicembre però qualcosa è cambiato eha iniziato a finire in panchina. L’ultima apparizione dal primo minuto risale al sette dicembre, gara contro il Bologna quando si è infortunato alla caviglia: la Champions con il City e il Venezia in campionato saltate per il problema fisico, poi però il calciatore è tornato disponibile, ma non ha mai giocato titolare.