Ilveggente.it - Lotto, terno da 261mila euro: i numeri da sogno

Leggi su Ilveggente.it

, unper oltre 260mila. Ecco cosa è successo in una delle ultime estrazioni dell’anno. Svelati idaLa giocata è di quelle che rimarranno nella storia di questo gioco. E se dovesse trattarsi di un solo giocatore potremmo parlare di una delle vincite più alte mai centrate con questo gioco.da: ida(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa Campania è stata l’assoluta protagonista di una delle ultime estrazioni del gioco deldel 2024. Sì, una chiusura davvero col botto visto quello che è successo a Nola, in provincia di Napoli, così come ci viene raccontato da Agimeg.it. Treda. Treche hanno cambiato la vita o di un solo giocatore o magari di amici e parenti che lo hanno seguito in questa giocata folle. Sì, perché non sappiamo realmente a chi sono andati tutti questi soldi, sappiamo che tutto è successo in una sola città.