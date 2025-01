Quifinanza.it - Il vero valore della Groenlandia, per Trump i giacimenti non contano quasi nulla

Leggi su Quifinanza.it

Non si parla d’altro che di. Il motivo è semplice: Donald, tra pochi giorni ufficialmente in carica come nuovo presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato che non può escludere l’usoforza militare per riconquistare il canale di Panama e annettere la. Non è la prima volta chesi dichiara fortemente interessato al Paese, anche nel 2019 aveva dichiarato che laappartenesse agli Stati Uniti, in particolar modo per motivi di sicurezza nazionale.Su carta, lapotrebbe apparire appetibile per via delle risorse minerarie che possiede, ma la lunga storia di influenza statunitense ci racconta altro. Se può offrire qualcosa agli Stati Uniti, questa è una maggiore sicurezza, oltre a un accesso al Mar Glaciale Artico.Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’ha lache le potenze mondiali vogliono tanto.