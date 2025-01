Lopinionista.it - Cnel, accordo con la Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro

ROMA – “L’siglato oggi con ladeidelè motivo di grande soddisfazione perché si rivolge in primo luogo a una tematica cruciale, una vera e propria emergenza, quella della fuga all’estero di tanti giovani italiani. Si stima che al capitale umano uscito negli ultimi tredici anni corrisponda un valore di oltre 130 miliardi, una cifra che potrebbe triplicarsi se si considera la sottovalutazione dei dati ufficiali. Ringrazio il presidente Maurizio Sella per la disponibilità ad avviare questa proficua collaborazione”.Così sui suoi canali social il presidente del, Renato Brunetta (foto), ex ministro della pubblica amministrazione.L'articolocon ladeidelL'Opinionista.