Sport.quotidiano.net - Calcio a 5, secondo posto per il Real Desperados (6-4 la finale). Artoum trascina il Club Forza Forlì

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vittoria sotto l’albero. Il quintetto delsi è aggiudicato l’edizione 2024-25 del Torneo di Natale dia cinque presso il centro sportivo Derby di Castrocaro. Nella, giocata davanti a un buon pubblico, la squadra biancorossa ha battuto in rimonta 6-4 il, che per due volte si era portato in vantaggio. I biancorossi, attualmente al comando a punteggio pieno nel campionato Kickoff di Cesena, avevano vinto perfino la prima edizione del torneo, quarant’anni fa. Youness, 18 gol di cui 3 in, è stato il capocannoniere della manifestazione. Per il terzovittoria del Cska sullo Sporting Castrocaro (3-0). Il tabellino della: Riguzzi, Fariss, Monti, Artpum, Petrollino, Madjouli. All.: Franco Pardolesi.: Battista, Di Vincenzo, Leonora, Cozzolino, La Corte, Camporesi, Gimelli, Giannocaro.