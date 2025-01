Terzotemponapoli.com - Bordin: “Fazzini pronto ad aiutare il Napoli. Verona? Squadra rognosa che viene da un periodo positivo”

Leggi su Terzotemponapoli.com

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto, allenatore exed ex centrocampista, tra le tante, died Atalanta:Da grandissimo centrocampista quale è stato, trae Casadei, nomi che girano intorno al, per le caratteristiche di gioco di Antonio Conte, quale sarebbe il profilo migliore? “Secondo me entrambi sono ottimi giocatori, ma punterei su. Casadei è andato al Chelsea, ma il calcio inglese è diverso da quello italiano, esta dimostrando tanto in Serie A. È già abituato al calcio italiano e potrebbe inserirsi più facilmente. Jacopo sta facendo molto bene con l’Empoli e, essendo già formato nel nostro campionato, sarebbeadilfin da subito”.