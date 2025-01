Lortica.it - Sabato 11 gennaio: apertura dell’anno giostresco 2025 con la cerimonia dell’offerta dei ceri

L’Annoprende ufficialmente il via11con la ventisettesima edizione delladi Offerta deial Beato Gregorio X. L’evento, che unisce storia, fede e tradizione, avrà inizio in piazza San Jacopo alle ore 18.00 con l’esibizione dei Musici e degli Sbandieratori.Alle ore 18.25, il corteo, formato dai Gruppi Musici, Sbandieratori, rappresentative dei quattro quartieri e Signa Arretii, partirà da piazza San Jacopo percorrendo Corso Italia, Canto De’ Bacci, via Cavour e via Cesalpino, fino a raggiungere Palazzo Comunale. Qui, alle 18.45 in Piazza della Libertà, si uniranno il sindaco Alessandro Ghinelli, l’Araldo, la Magistratura della Giostra, la Fraternita dei Laici e i Quartieri per dirigersi insieme verso la Cattedrale.Alle 19.00, il solenne ingresso dei figuranti in Duomo darà inizio alla