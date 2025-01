Thesocialpost.it - Ripartono le lettere dell’Agenzia delle Entrate: chi potrebbe riceverle e perché

L’Epifania tutte le feste si porta via, e si porta via anche la “tregua” con l’Agenzia. Sono infatti ripartiti gli invii di avvisi,e atti destinati a migliaia di contribuenti per sollecitarli a mettersi in regola, per segnalare anomalie e irregolarità o semplicemente per informarli sull’esito di controlli. Ma a chi arriveranno? E? Le comunicazioni del Fisco erano state messe in stand by a dicembre, ma con l’ingresso nel nuovo anno e la finefestività natalizie, riprendono anche le note dolenti. I numeri parlano di circa 3 milioni di persone interessate dal nuovo invio. In particolar modo saranno molte ledi compliance, “grazie” a una convenzione tra Ministero dell’economia efinanze e Agenzia, per coloro i cui controlli abbiano fatto emergere omissioni o irregolarità tra quanto dichiarato e quanto in possessobanche dati del Fisco.