Dilei.it - Michelle Hunziker realizza il suo sogno con le bambine: “Abbiamo pianto di gioia”

Leggi su Dilei.it

Cosa c’è di più magico dire unnel cassetto, soprattutto nel periodo delle feste? È quello che è successo a, in vacanza in Lapponia con le figlie Sole e Celeste: la conduttrice sognava di poter ammirare l’aurora boreale con le sue. Unche ha esaudito, documentandolo su Instagram.in Lapponia con le figlie Sole e CelesteTutto è rientrato dopo il piccolo incidente di Sole, che si è rotta un dente. Abbracciata alle sue figlie,sui social ha raccontato il suo viaggio in Lapponia con le figlie: “Quante seresognato con le miedi vedere le aurore boreali dal vivo, di essere così fortunate da intraprendere un viaggio di 4 giorni e poter assistere a uno degli spettacoli più belli della natura.insieme dallae ce lo ricorderemo per sempre”.