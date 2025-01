News.robadadonne.it - Lavoro, quali saranno i profili più ricercati tra il 2025 e il 2028

Leggi su News.robadadonne.it

La ricerca delpuò essere un’impresa davvero titanica, soprattutto in certi settori; ma Excelsior e Unioncamere hanno rilasciato un quadro di quello che sarà il futuro professionale da qui a tre anni, rilevandole professioni più ricercate.Società di consulenza e recruiting come Accenture e ManpowerGroup hanno evidenziato come nei prossimi anni le competenze tecnologiche e quelle umanistiche lavoreranno in sinergia; non solo ingegneri ed esperti di intelligenza artificiale, quindi, le aziende cercheranno anche altri. In generale, secondo le analisi il fabbisogno occupazionale complessivo sarà compreso tra 3,4 e 3,9 milioni di unità, una somma dell’expansion demand, ovvero dell’aumento della domanda, e del replacement demand, ovvero il turnover dei lavoratori.Secondo la profilazione di Excelsior e Unioncamere i lavoratori dipendenti del settore privatoil 60% del totale, seguiti dai dipendenti pubblici (23%) e indipendenti (17%).