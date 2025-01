Calciomercato.it - Juve, ecco lo scambio riparatore ma Giuntoli dice no

Nuova pista in Premier per l’attacco bianconero: i londinesi accetterebbero unoma la soluzione proprio non convince i bianconeriThiago Motta e i tifosi dellantus restano in trepidante attesa di novità sul mercato. Alla rosa bianconera occorrono urgentemente almeno 2-3 innesti tra difesa e attacco. La retroguardia è rimasta orfana di Bremer e Cabal per infortunio, poi di Danilo per scelta tecnica, oltre che per un ingaggio importante di cui la socità vorrebbe liberarsi. Per cui si continua a lavorare su piste comunque non semplici come Antonio Silva e Hancko mentre continuano a spuntare nomi nuovi come Araujo e Danso.Cristiano(LaPresse) – calciomercato.itIn attacco laspera di ricevere novità positive sul fronte Zirkzee e un eventuale prestito dal Manchester United, ma tra le possibilità c’è anche Kolo Muani del PSG, oltre a Kalimuendo del Rennes.