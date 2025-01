Ilfattoquotidiano.it - “Il suicidio di mio marito Jeff Baena è una tragedia inaccettabile”: lo sfogo di Aubrey Plaza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildi“è una”. L’attriceha rilasciato la sua prima dichiarazione dopo la morte del, trovato senza vita venerdì nella sua casa di Los Angeles dopo essersi suicidato. “Questa è unainimmaginabile”, hanno spiegato in un comunicato congiunto, l’attrice e moglie di Beana assieme ai familiari del regista suicida. “Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno offerto supporto. Vi preghiamo di rispettare la nostra privacy in questo momento”.Lo scrittore e regista 47enne era noto soprattutto per il suo lavoro in commedie, tra cui la co-sceneggiatura di I Heart Huckabees del 2004; la regia di Life After Beth del 2014 e The Little Hours del 2017, entrambi interpretati da. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2011 e si sono sposati un decennio dopo, nel 2021, per festeggiare il loro anniversario.