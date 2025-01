Anteprima24.it - Edilizia scolastica, Piazza (FI): “Imbarazzante e cinica l’accusa di Mastella verso De Luca sui tagli al Sannio”

Tempo di lettura: 2 minuti“É con il sorriso, ormai, che segniamo sul calendario nella prima decade del 2025, l’ennesima, piroetta del viandante (così si auto definisce il sindaco Clemente) ormai fisiologicamente isolato da tutti i partiti dell’arco costituzionale”, lo dichiara Angelo, Responsabile Politiche Giovanili di Forza Italia. “Alcuni si pongono la naturale domanda: come può rinnegare (anche) Vincenzo De, colui il quale gli ha consentito di vincere le elezioni comunali a Benevento? E come può farlo dopo l’appoggio incondizionato offerto nella rielezione di Dein Campania svendendo di fatto il voto dei cittadini beneventani alle aree costiere? La spieghiamo in breve: in una sola cosaconserva costanza o linearità, nella irriconoscenzachi, con generosità o buona fede, lo risuscita politicamente.