Da Un medico in famiglia ai nuovi successi | Margot Sikabonyi arriva a Bergamo

Venerdì 17 gennaio doppio appuntamento con la scrittrice e attrice, cheper la prima volta a.Ecco il programma.– Alle 18 alla Libreria Ubik, in via Borgo Santa Caterina, 19/C, presentazione del suo libro “Lara vuole essere felice” e firmacopie. Dialoga con l’autrice Francesco Carpinteri, formatore.L’ingresso è libero.– Dalle 20 a cena con l’autrice.incontra a cena il suo pubblico per una serata intima e colloquiale a Sani Sapori, Via Italia, 42 (Seriate, BG) Menù plant-based: 18 euro.L’evento è prenotabile fino a esaurimento posti al 3479932259.Sikanonyi, che ha ottenuto successo sin da giovanissima (ha interpretato il personaggio di Maria Martini in “Unin”), è scrittrice, yoga teacher e green warrior.