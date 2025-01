Lanazione.it - Classico senza tempo. La leggenda delle Villi. Giselle al Teatro Verdi

Leggi su Lanazione.it

È dal 1841 che la magia diincanta il pubblico di tutto il mondo. E ancora oggi è il balletto romantico per eccellenza, un caposaldo fondamentale del repertorio della danza mondiale, che riassume in sé tutti gli elementi stilistici, tecnici ed espressivi del balletto-romantico. Lo spettacolo, che debuttò con la coreografia di Jean Coralli, torna aldi Firenze il prossimo 13 gennaio (ore 20,45), con il Russian Classical Ballet, diretto da Evgeniya Bespalova, che conserva integralmente la tradizione del ballettorusso. La compagnia è infatti composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole di Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk e Perm. Fin dalla sua prima messa in scena nel 1841 la, spiriti della tradizione slava, si rinnova ogni anno sui palchi di tutto il mondo.