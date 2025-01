361magazine.com - “C’è ancora domani”: eleggibile per le nomination agli Oscar ma non come migliore film

Molta confusione in rete nelle ultime oreDa ore si torna a parlare del, campione di incassi in Italia di Paola Cortellesi, “C’è”, uscito nel 2023 in Italia e solo nel 2024 negli Stati Uniti.Si è diffusa la notizia secondo cui ilsarebbe candidatomiglior. Intanto, essendo uscito solo nel 2024 in America è in corsa per le pellicole che potrebbero essere selezionate dall’Academy degli.Non rientra però nella lista da cui uscirà la cinquina per Miglior, dove c’è invece l’altro titolo italiano “Vermiglio”. Ildella Cortellesi quindi è solo momento “”.La confusione fatta nel dare la notizia è stata segnalata da diversi utenti online dopo aver consultato la lista diffusa sul sito degli.Al momento sono candidati,presente da questa lista, solo gli attori: https://www.