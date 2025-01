Oasport.it - Australian Open 2025, Sinner e lo spauracchio dei quarti di finale: c’è l’ipotesi del ‘nuovo’ Djokovic

Attenti a quei due. Novake Andy Murray per anni sono stati rivali in campo in un’era del tennis in cui si sono inseriti nell’iniziale dualismo tra Roger Federer e Rafa Nadal. Il serbo c’è riuscito in maniera molto evidente, diventando lui il tennista più vincente di sempre, mentre lo scozzese si è dovuto “accontentare” di tre titoli Slam e di nove finali giocate al livello Major.E così desta non poca curiosità e sensazione il fatto che ora Murray si ritrovi a essere coach di Nole in questa nuova avventura del. L’asso serbo, nonostante le 38 primavere e 24 titoli dello Slam in bacheca e altri record, non è ancora sazio. Una stagione iniziata come da tradizione dall’Australia doveè stato sconfitto neidia Brisbane dall’americano Reilly Opelka, ma si è ancora in una fase di rodaggio.