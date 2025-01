Ilgiorno.it - Andrea Perfetti grave dopo un incidente all’Africa Eco Race 2025

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 7 gennaio– Il giornalista e pilota italianoè rimastomente ferito in seguito ad unnella settima tappa della Africa Ecoda Benichar ad Amodjar in Mauritania. L’è avvenuto poco prima delle 13 di oggi, martedì 7 gennaio., in gara con la sua Honda 450 CRF del Team RS Moto, si trovava nella zona del rifornimento quando - secondo il comunicato diramato nel pomeriggio dEco- "uno degli aerei leggeri dell’organizzazione, durante il decollo, per ragioni tecniche ancora sconosciute, ha colpito il camion per il rifornimento dei concorrenti". I soccorsi Trasportato all'Ospedale Militare di Nouakchottmente ferito,è stato subito soccorso dai medici che si trovavano già nella zona del rifornimento ed è stato trasportato in elicottero all’Ospedale Militare della capitale della Mauritania, Nouakchott.