Albania, quanti intrecci. Non solo l’interista Asllani. Ma anche il giovane Jaku

Bologna alla finestra: in attesa delle uscite, ma pure di capire quali opportunità possa offrire gennaio. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi: Casteldebole riapre i cancelli e sarà quasi certamente tempo di una chiacchierata di mercato, se non di un faccia a faccia vero e proprio, tra la dirigenza e il tecnico italiano, ma pure con qualche calciatore attorno al quale sono state fatte filtrare indiscrezioni circa la volontà di andare a cercare maggior spazio altrove. Ceduto Karlsson, si è liberato il posto per il rientro in lista di Cambiaghi. Restano 26 giocatori di movimento in rosa: utili da qui a fine mese, con 6 gare da giocare tra il 12 e il 30 di gennaio, troppi per le 17 partite che rimarranno tra febbraio e fine maggio, che potrebbero diventare al più 19 se i rossoblù andassero fino in fondo in Coppa Italia.