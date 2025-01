Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, i familiari divisi. Capolungo tende la mano a Zecchi: “Idee diverse, ma andiamo avanti”

Bologna, 6 gennaio 2025 – “Ci sono diversi sentimenti fra noi, ma se c’è la possibilità di chiarire dei punti oscuri, saremo sempre in prima linea per la ricerca dellla verità”. Lo ribadisce Alberto, presidente dell’associazione delle vittime della Unoche ha presentato un esposto, al vaglio della Procura. E getta acqua sul fuoco dopo le parole, pesanti, di Rosanna, al vertice dell’associazione per 26 anni, che in occasione della commemorazione della strage del Pilastro – alla quale non era presente – ha definito “un supplizio incredibile”, la possibilità che si possa aprire un nuovo processo: “Andarea indagare sarebbe come un tornare indietro. Non c’è alcun elemento nuovo”. Alberto, presidente dell’Associazione dei parenti delle vittime, è rimasto sorpreso dalle parole di? Le ha parlato? “Sì, entrambe le cose.