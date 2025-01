Nerdpool.it - The Rock annuncia i piani per la premiere di WWE Raw su Netflix

Do you smell what Theis cooking? A quanto pare, si tratta di una spettacolare apparizione per lasudi WWE Raw.La leggenda della WWE si unirà a un cast stellare di ospiti presenti, tra cui uno dei suoi più grandi rivali, John Cena. Thehato la notizia sui suoi profili social, iniziando con un omaggio alla sua cultura polinesiana, spiegando quanto non veda l’ora di tornare sulle isole Samoa.“. Fino ad allora, tornerò a casa nella WWE domani sera mentre scriviamo la storia sue inauguriamo una nuova era emozionante,” ha scritto. “La serata di domani è dedicata a mio nonno, l’Alto Capo Peter Maivia, a mia nonna Lia Maivia, a mio padrey ‘Soulman’ Johnson e ai miei antenati che hanno aperto la strada.”La battaglia per il titolo di “Tribal Chief”Roman Reigns e Solo Sikoa si scontreranno in un Tribal Combat per ottenere il titolo di “Tribal Chief” e l’Ula Fala, il sacro collare.