Svilar presto papà, l'annuncio. Ora il rinnovo

Mileha iniziato il 2025 nel migliore dei modi, vincendo il derby contro la Lazio con la Roma e annunciando chediventerà. La lieta notizia è stata condivisa sui social da June Peeters, compagna del portiere, con un messaggio accompagnato da alcune foto della coppia felice e un’ecografia.Nel post, June ha scritto: “Ci siamo sempre sentiti come se fossimo fatti per questo. Baby, ti amiamo tremendamente. Grazie Dio per questa bellissima benedizione. Grazie 2024, non vediamo l’ora che arrivi il 2025“.Gli auguri dei compagni di squadraI tifosi e amici della coppia hanno inondato il post di auguri, tra cui molti compagni di squadra. Paulo Dybala, protagonista anche lui del derby, ha lasciato un commento con un cuore, mostrando il suo affetto per l’amico e compagno di squadra.