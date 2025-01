Iodonna.it - Scarpe T-bar, l’accessorio rétro che detta il passo dei trend Primavera Estate 2025

Tenere ildelle tendenze. Il valzer della moda non intende fermarsi e con l’inizio di un nuovo anno ecco sbocciare anche le prime tendenze della. Si parla di, o meglio, dida ballo, rielaborate per uno stile femminile e seducente all’altezza di un tango. Sono leT-bar, così chiamate per la loro forma, a rubare la scena in pista, diventando le it-shoes che vedremo ovunque nei prossimi mesi, in differenti versioni con tacco e senza. Lette rosse del Mago di Oz battute all’asta a una cifra da record X Nonostante la loro presenza sulle passerelle sia ancora timida, il ritorno è preannunciato: è tempo di scendere sul dancefloor con leT-bar della PE25.