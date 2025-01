Gamerbrain.net - Pokèmon TCG Pocket: Tutte le ricompense di Gennaio 2025 per gli Abbonati Premium

Se siete appassionati di Pokémon Trading Card Game, ilinizia alla grande con imperdibili premi per i possessori del Pass. Questo mese, oltre a una straordinaria carta Moltres EX, potrete ottenere oggetti di personalizzazione esclusivi dedicati a Charizard. Scopriamo come accedere a questee sfruttare al meglio il Pass!Avete già saputo delle recenti novità interessanti perTCG?Come Ottenere la Carta Moltres EXLa carta Moltres EX è disponibile gratuitamente per chi ha il Pass:Accedete al gioco e dirigetevi nella sezione Missioni.Gli utentitroveranno una pagina dedicata alle sfide esclusive.All’accesso, la carta sarà disponibile per il riscatto immediato.Questa carta leggendaria è un’aggiunta potente e versatile per i vostri mazzi, ideale per scontri decisivi contro avversari esperti.