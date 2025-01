Lanazione.it - Firenze protagonista a Ryadh. La custodia della Supercoppa è firmata Stefano Ricci

, 6 gennaio 2024 – Un “pezzo” distasera brillerà a. Insieme alle mani dei suoi più esperti artigianipelletteria e non solo. Perchè la maison di moda maschilee Lega Serie A, espressioni di una pura italianità, presentano in campo il travel case realizzato dal brand fiorentino in esclusiva per la Ea Sports FC Supercup. L’azienda fondata dacon la moglie Claudia nel 1972, che oggi ha sede alle Caldine in un modernissimo stabilimento che occupa 900 addetti, ha creato per la Lega Serie A un set di pelletteria coordinato composto dal travel case, i vassoi porta-medaglie e una linea di accessori. Il travel case, progettato per proteggere laItaliana, è realizzato in alluminio aeronautico, rivestito in pelle di vitello con motivo ottagonale iconico del brand e completato da chiusure in palladio.