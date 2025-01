Superguidatv.it - Chi ha vinto i Golden Globe 2025? I nomi dei vincitori che sono stati premiati

Nel magnifico salone dell’hotel The Beverly Hilton di Los Angeles, si è svolta la grande cerimonia per la consegna deiche ha visto premiare il meglio del cinema e della televisione. Il tutto in vista dell’attesissima notte degli Oscar che si svolgerà il prossimo 3 marzo. Vediamo ora chiai.Chidei: tuttideiLa cerimonia per la consegna dei, condotta da Nikki Glaser, ha visto trionfare The Brutalist, come Miglior Film Drama diretto da Brady Corbet (premio alla regia) e con protagonista Adrien Brody (anch’esso vincitore del). Nella sezione Comedy/Musical, la vittoria è andata a Emilia Pérez, di Jacques Audiard (Miglior Regia) che riceve il premio anche come miglior titolo internazionale (nulla da fare quindi per il nostro Vermiglio di Maura Delpero) e la performance da non protagonista di Zoe Saldana.